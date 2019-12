“Proboscis”, allo studio i robot del futuro: sono ispirati agli elefanti (Di giovedì 19 dicembre 2019) L’elefante interagisce con il mondo circostante grazie alla proboscide, un organo dotato di eccezionale destrezza e versatilità che gli consente di afferrare oggetti di diversi peso, forma e rigidezze, di respirare, mangiare e di bere e di comunicare con i propri simili attraverso suoni. La proboscide e’ un organo molto sensibile che unisce in un’unica struttura il senso del tatto e la forza di piu’ di centomila muscoli, senza ossa. A partire dallo studio di queste caratteristiche, i ricercatori del progetto “Proboscis” svilupperanno una nuova generazione di robot manipolatori bioispirati, con sensori e attuatori innovativi in materiali soffici, che in futuro potranno essere adoperati nel campo dell’industria manifatturiera ed alimentare, o per lo sviluppo di nuovi sistemi robotici di assistenza alle persone anziane e disabili. Il progetto ...

