Moody's abbassa il rating della Boeing

L'agenzia di's peggiora il giudizio suda A3 a A2 per la prolungata messa a terra dei modelli 737Max coinvolti in due mortali incidenti in Indonesia ed Etiopia. Il colosso dell'aviazione statunitense ha annunciato nei giorni scorsi lo stop alla produzione dei 737Max da gennaio.'s ha sottolineato l'incertezza e gli elevati rischi che circondano la compagnia. L'outlook resta stabile per la forte liquiditàe le per la flessibilità finanziaria.(Di giovedì 19 dicembre 2019)