Migranti | Papa | “È l’ingiustizia che li costringe a partire e a subire abusi e torture

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ha incontrato in Vaticano trentatré profughi richiedenti asilo politico, per la maggior parte afghani, arrivati da Lesbo a Roma con i corridoi umanitari. Tra loro anche una decina di fedeli cristiani e 14 minori. Davanti a loroFrancesco ha esposto il giubbotto di salvataggio di un migrante non identificato morto nel Mediterraneo a luglio e ha detto: “Siamo di fronte ad un’altra morte causata dal. Già, perché è l’ingiustizia chemoltia lasciare le loro terre. Èche li obbliga ad attraversare deserti e anei campi di detenzione. È l’ingiustizia che li respinge e li fa morire in mare”. Il senso delle parole di Bergoglio è stato fortemente politico: ilha infatti sottolineato che “non è bloccando le loro navi che si risolve il problema“, facendo esplicitamente riferimento ...

