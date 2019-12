Incidente Fonderie Pisano | lievi miglioramenti per Vittorio

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto C’è un lieve miglioramento nelle condizioni diC., l’operaio di 61 anni, gravemente ferito ieri in unsul lavoro avvenuto nel piazzale dello stabilimento delledi Salerno. Dopo aver trascorso la notte in una situazione stazionaria, nella serata i medici hanno registrato un piccolo lieve miglioramento che fa pensare anche ad un suo prossimo risveglio dal coma medico indotto come forma di sedazione dal dolore. Se il percorso continuerà ad essere positivo, lunedì i medici contano di riportarlo in sala operatoria per intervenire sul braccio, dopo aver già fatto una lunga e complessa operazione ieri, subito dopo l’arrivo al Pronto Soccorso del Ruggi, alla gamba. L’operaio è stato investito durante una manovra di un muletto ed è stata avviata un’inchiesta per chiarire la dinamica.C. resta in prognosi riservata in ...

