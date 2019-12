Il Mes assicura stabilità all’euro E in caso di utilizzo non arriva nessuna troika

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) di Maurizio Donini Il Mes è diventato il tema centrale della politica italiana negli ultimi tempi: in mancanza di cose più interessanti su cui discutere, anche un tema ad alta carica tecnica può servire a tenere alta la tensione tra maggioranza e opposizione. In verità, il tema è stato abbracciato anche dal socio di maggioranza del governo giallo-rosa: la voce di Luigi Di Maio si è unita a quelle del duo Salvini-Meloni nell’opporsi a questo strumento. Purtroppo tutti e tre i soggetti in questione hanno dimostrato poca dimestichezza e tanta ignoranza nell’affrontare l’argomento. Proviamo a fare un poco di chiarezza usando termini quanto più possibilmente semplici: Mes sta per Meccanismo europeo di, serve adre un corretto rapporto tra Pil e debito pubblico, fissato al 60%, e quindi a evitare crisi da eccesso di spesa pubblica. Esiste dal 2012 e la sua esistenza non è in ...

