I primi 20 anni di Bce | un bilancio positivo per l’eurocrescita

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il primo ventennio 1999-2018 in Bce si è chiuso in. E' quanto si rileva dalla lettura delle 335 pagine della pubblicazione “A Tale of Two Decades: the ECB's Monetary Policy at 20”, a firma di Massimo Rostagno, direttore generale politica monetaria e il team dalla divisione di politica monetaria.

AnnaAscani : Più risorse per gli #asilinido e le scuole dell’infanzia. È questo l’ottimo risultato raggiunto oggi in Conferenza… - acmilan : A history of #Passion120 that unites us under the same colours ??? Happy 120th Anniversary, Rossoneri ?? Oggi festeg… - Telethonitalia : Oggi spegniamo 30 candeline! ?????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????? Ripercorriamo insieme… -