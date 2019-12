Scomparso Galiandro Vito: l’appello del figlio (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Galiandro Vito, 72 anni, è Scomparso la sera di martedì 17 Dicembre 2019. Da allora nessuno ha più avuto sue notizie: il cellulare risulta spento ed è impossibile per la famiglia contattarlo. Il figlio Antonio ha lanciato un appello per ritrovare il padre. In base a quello raccontato dal figlio, Galiandro Vito avrebbe ricevuto una telefonata da una donna e, dopo essersi vestito, sarebbe uscito di casa, facendo perdere le sue tracce. La ricerca è resa ancora più complicata dalle condizioni di salute del 72enne. L’uomo, infatti, soffre di demenza senile anche se non ancora diagnosticata. A questo proposito dovrebbe presentarsi dai medici il prossimo venerdì 20 Dicembre 2019 per una tac celebrale. Scomparso Galiandro Vito Questo l’appello diffuso dal figlio: “Buongiorno, con la presente, volevo denunciare la scomparsa di mio papà Galiandro Vito nato a Grottaglie il ...

Leggi la notizia su notizie

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scomparso Galiandro