Ordine | Ancelotti si fidava di Giuntoli mentre lui trattava con Gasperini

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Francosul Giornale, parla della nuova vita di Carloche ha subito ritrovato una panchina all’Everton dopo l’esonero dal Napoli. Si sofferma sopratutto sulle tante critiche che sono emerse nei confronti del tecnico di Reggiolo e si rammarica del fatto chenon si sia guardato le spalle da chi, nel Napoli, forse non è sempre stato dalla sua parte. Forse Carlo avrebbe avuto bisogno di riflettere sui mesi trascorsi a Napoli, sugli errori commessi soprattutto nel fidarsi ciecamente del suo presidente (che gli ha anche promesso di liberarlo subito), schierandosi al suo fianco quando dal mercato non gli arrivò un solo contributo e valutando nell’estate scorsa «da 10 la campagna acquisti» che invece tradiva evidenti carenze poiché non era stato trovato un regista classico, erede di Jorginho. Troppo onesto, che è stato pugnalato alle spalle ...

