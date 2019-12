Muore soffocato mentre mangia un pezzo di carne | cinque mesi muore nello stesso identico

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Una brutta abitudine di famiglia che si è rivelata fatale per due fratelli nell’arco di 5. I due fratelli Gwyn e Selwyn Francis, rispettivamente di 62 e 68 anni sono morti soffocativano undi. I due fratelli, come è stato ammesso dal terzo fratello più piccolo che ha la stessa cattiva abitudine,vano troppo velocemente, molte volte senza masticare. I tre fratelli divoravano una bistecca senza mai masticarla come si dovrebbe fare. Il primo fratello a morire è stato Gwyn che era in un ristorante quando undi bistecca gli è rimasto bloccato nelle vie respiratorie. In suo soccorso sono intervenuti subito i familiari che non hanno potuto far altro che cercare di aiutare a fargli espellere ildi. Il pover’uomo è morto il giorno dopo in ospedale.dopo la stessa sorte è toccata a Selwyn. L’uomo era a casa ...

