Llorente-Napoli – Possibile addio a gennaio | potrà giocare ancora in Serie A

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La redazione de Il Secolo XIX apre al velocissimodi Fernandoal– L’ex Tottenham è partito benissimo nella sua esperienza azzurra, a suon di gol. A mano a mano il suo impiego è stato limato fino alle ultime apparizioni in cui è subentrato e, pur avendo sulla testa ottime opportunità di fare gol importanti, ha regalato palla al portiere. Secondo il quotidiano, lo spagnolo potrebbe accasarsi in casa genoana nella prossima sessione di mercato. La trattativa è complicata ma non imin quanto, nel 4-3-3 di Gattuso, potrebbe ritrovarsi ad essere una terza scelta. L’ingaggio è proibitivo per il club rossoblu che potrebbe decidere di optare su Kalinic, che non trova spazio alla Roma e sull’ex giallorosso Mattia Destro. ER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Juventus – Aumento di capitale da 300 ...

