La dea Fortuna di Ozpetek bacia tutte le famiglie e benedice gli amanti

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Cinzia Romani Edoardo Leo e Stefano Accorsi sono una coppia in crisi che si ritrova... con due figli da crescere Quelli di Gomorra, se si piacciono, fanno «pesce e pesce», come nella scena di culto della fiction. Ma nei film di Ferzan, lui e lui fanno cuore e cuore: il regista de Le fate ignoranti, Saturno contro e Mine vaganti è più tenero dei delinquenti di camorra. E stavolta, ne La dea(da domani in sala con Warner Bros), uno degli autori più noti del nostro cinema non si nega nulla. Mina a gogò (da Chihuahua a Luna diamante, con Ivano Fossati), che commuove i sassi: d'altronde,ama Mina, la conosce e si consulta con lei, anche quando lei non c'è. E poi Diodato e coretti di bambini su note malinconiche, ma, soprattutto, una storia d'amore coi fiocchi tra due belli, baffi neri e occhi liquidi. Arturo, uno Stefano Accorsi maturo ed elegante, fallito ...

