Jovanotti non sarà a Sanremo 2020 | l’annuncio di Fiorello | “Deve partire”

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ad annunciare il forfait dial Festival diè lo stessoche aveva dato per certa la sua presenza all'Ariston qualche mese fa. "nonal Festival - ha detto nel corso di Via Asiago 10 - Deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù". Per Cherubini sarebbe stata la quarta volta al Festival.

sulsitodisimone : Sanremo, Fiorello: 'Jovanotti non ci sarà' - fisco24_info : Sanremo, Fiorello: 'Jovanotti non ci sarà' : - Adnkronos : #Sanremo, #Fiorello: '#Jovanotti non ci sarà' -