F1 | la nuova monoposto della Toro Rosso sarà svelata a Salisburgo il 14 febbraio

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’iniziostagione 2020 di Formula 1 è ancora lontano, ma iniziano a filtrare le prime notizie ufficiali relative alle scuderie. Oggi è stata resa nota la data nella quale verràlaper la stagione 2020 di Formula 1:il 14. Comincia dunque a prendere forma il calendario delle presentazioni delle vetture che saranno in pista nella prossima stagione. Dopo la Ferrari, che ha già comunicato che larossarivelata al pubblico il prossimo 11, oggi a dare la comunicazione ufficiale è stata la: a(Austria) il 14il team faentino presenterà lacheprotagonista nel prossimo anno. antonio.lucia@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FotoCattagni

