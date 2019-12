Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), in occasione del tradizionale appuntamento con ilKarting, ha parlato ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca, focalizzandosi sulla stagione passata e sugli obiettivi futuri. Il madrileno in forza alla McLaren, sesto miglior pilota della stagione appena conclusa, si è dettosoddisfatto del proprio 2019, facendo riferimento alpiù emozionante, il podio conquistato in Brasile: “L’anno ha superato le aspettative, l’atmosfera nella squadra èbuona. Da Baku è iniziata la stagione. In Brasile tutto è andato bene e la macchina è stata fantastica. Il podio è stato unspeciale: non lo dimenticherò mai“.ha dichiarato che il passaggio alla scuderia britannica è stato di grande giovamento per lui: “Questo è unche non avevamo mai visto prima in Formula 1. Fino ad ora nei miei primi tre anni ...

OA_Sport : Carlos Sainz: “Ferrari? È ancora presto per parlare del 2021 e al momento sono molto contento in McLaren” - BouzraraD : @JDFormula1 Bozz GP Delice(tunisian milk) Lamborghini engine Daniel ricciardo ans carlos sainz - Gavlaar_ : @F1 “The drivers who took part in the vote (in alphabetical order) were: Alexander Albon, Pierre Gasly, Antonio Gio… -