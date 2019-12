Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Ha vestito la maglia giallorossa in 34 occasioni nella stagione 2014/2015, quella del duello-promozione con la Salernitana, non andato a buon fine per la Strega. Dallo scorso anno Gennarodopo varie esperienze con Trapani, Pisa, Novara e Cesena veste la maglia del Pescara, che è anche l’unica squadra ad aver sconfitto ilin questa stagione. In un’intervista pubblicata sull’edizione odierna al Corriere dello Sport, il difensore ha parlato anche della corsa al primo posto e alla promozione diretta: “Credo che la fuga delsia decisiva. Quella giallorossa è una squadra solida, che subisce poco. Potrebbe vincere il campionato a mani basse – ha dichiarato con una certa sicurezza -. Dietro ci sono tante squadre in lotta per la seconda posizione, ma lì tanto dipenderà dal mercato perché ...

anteprima24 : ** ##Benevento, senti Scognamiglio: il parere dell'ex sul primato ** -