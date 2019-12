Picchia la compagna | la rapina e scappa a Crotone | arrestato 35enne

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Maltrattamenti in famiglia,e lesioni aggravate nei confronti dellaoriginaria del Sierra Leone e residente a Roma. Questi i reati contestati sull’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti unnigeriano. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Flaminio Nuovo diretto da E. Massimo Fiore, in seguito alla denuncia sporta dalla parte lesa, hanno avviato un’indagine, documentando le ripetute vessazioni e violenze, sia fisiche che morali subite dalla donna che, in un’occasione era stata addirittura vittima disempre ad opera del suo compagno. In particolare, lo scorso ottobre una pattuglia del commissariato e’ intervenuta presso l’abitazione della donna su segnalazione di un testimone che, udendo delle urla provenire dalla strada, si accorgeva della presenza di una donna in terra e di un uomo a ...

