Pedemontana - Lo sconto frequent users sarà valido fino a giugno 2020

(Di martedì 17 dicembre 2019) La promozione dedicata aidella rete APL (AutostradaLombarda) è stata estesaal 30.In cosa consiste lofferta. Lofferta a cadenza mensile, che copre lintera tratta e comprende le autostrade A36, A59 e A60, prevede unosul pedaggio del 20% per gli automobilisti che sfruttano regolarmente la rete utilizzando i sistemi di pagamento automatici Telepass e Conto Targa. La tariffa ridotta si genera a partire dal sesto giorno di transito nellarco dello stesso mese solare (indipendentemente dal numero di passaggi quotidiani) equindi considerata piena per i precedenti cinque giorni. Al termine del mese, la promozione viene azzerata enecessario transitare nuovamente almeno sei volte per beneficiare dello.Che cosa bisogna sapere. Il diritto allosolo per i passaggi effettuati da uno stesso veicolo e non necessita ...

