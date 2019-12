Nero Forte degli Slipknot è una lamiera che stride in technicolor video | testo e

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) La cavalcata della band di Des Moines continua sulla scia del successo di We Are Not Your Kind:è il nuovo singolo, lanciato in rete proprio a ridosso del Natale quasi nel tentativo di dirci che la macchina diabolica di Corey Taylor e soci non si ferma. Sarà per un residuo rispetto per la Stille Nacht, maè uno di quei brani che nella tracklist di We Are Not Your Kind stupisce per la doppia facciata. Mick Thomson e Jim Root aprono la canzone con un riff che è una piroetta veloce e claustrofobica che poi trova forza d'assedio con l'insinuarsi delle percussioni. Interviene l'immancabile growl di Corey Taylor che però, nel ritornello, si apre in una soluzione melodica fatta di falsetti e orecchiabilità. Per alcuni un colpo basso, per altri un segno di maturazione. In ogni casoè il nuovo inferno che la band ci lancia ...

