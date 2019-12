LIVE Varsavia-Perugia 1-2 | Champions League volley 2019-2020 in DIRETTA | Sir in

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario d’inizio e come vederla in TV 10-6 Sbaglia anche Lanza. 9-6 Finisce qui la serie al servizio di Krol. 9-5 Hoogendoorn viene murato, non un buon ingresso il suo, Atanasijevic torna dentro. 8-5 Entra Lanza per Plotnytskyi. 8-5 Sparacchia fuori Hoogendoorn da seconda linea, parziale di 4-0 per i polacchi. 7-5 Muro di Brizard su Plotnytskyi, attenzione. 6-5 Brizard vince il contatto a rete con De Cecco. 5-5 Finisce fuori il servizio di Hoogendoorn. 4-5 Leon mette a terra una palla che veniva dai 10 metri… 4-4 Tillie chiude un azione lunga in cui Plotnytskyi ha avuto un po’ il braccino. 3-4 L’attaccante polacco sbaglia dai nove metri. 3-3 Risponde con la stessa moneta Kwolek da posto due. 2-3 Ennesimo mani-out di Leon. 2-2 Primo tempo di Niemiec. 1-2 Bravo Podrascanin a sfruttare l’errore in ricezione di ...

