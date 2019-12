Good Witch 5 è il regalo di Rai2 ai fan di Catherine Bell | quando andranno in onda i

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unissimosarà quello che i fan ditroveranno sotto l'albero con la messa indi5 suin questi pomeriggi festivi. Quasi a sorpresa la rete di Carlo Freccero ha deciso di sostituire il suo pomeriggio all'insegna di programmi e novità (adesso in pausa per le feste natalizie) con vecchie repliche di film di Natale ma, soprattutto, i nuovi episodi di5. Prima di arrivare però in cima alla piramide i fan dovranno penare un po' perché l'appuntamento con laa strega buona Cassie Nightingale è previsto a partire dal 23 dicembre. Da lunedì, intorno alle 17.00,inprima gli ultimi quattro episodi della quarta stagione e poi, a partire dal 26 dicembre, al pomeriggio, sempre suinquelli della quinta. La novità è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno visto che i nuovi episodi della serie sono ...

