Gessica Notaro si mostra senza benda dopo l' intervento | È andato tutto bene

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Francesca Galici A due anni di distanza,ha subito l'di riapertura dell'occhio, cucito per proteggerlo e cercare di salvarlo. Operazione riuscita per la miss, che ora attende il trapianto di cornea Sono trascorsi quasi due anni. Era il 10 gennaio 2017 quando Edson Tavares aggredìcon l'acido in una fredda notte invernale, mentre la miss stava rincasando. Quell'aggressione ha lasciato segni profondi in, che da quel momento è stata costretta a vivere con unaall'occhio sinistro.che tra poco, forse, potrà finalmente togliere. Sono stati lunghissimi mesi di grande calvario per, che negli ultimi 23 mesi si è dovuta sottoporre a innumerevoli interventi chirurgici per cercare di porre rimedio ai danni causati da un'aggressione vile,giustificazioni. L'ultimo, ma solo in ordine tempo, lal'ha ...

redazioneiene : DOMENICA A LE IENE In altri casi la pena è stata molto più alta, come per l'aggressore di Gessica Notaro, condannat… - notizieoggi_com : Gessica Notaro operata all'occhio:- - Gabri0344 : RT @Corriere: Gessica Notaro: «Intervento andato bene, spero nel trapianto di cornea» -