Foreste | WWF | “Serve una nuova norma per regolare i consumi dell’UE”

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nella riunione di lunedì 16 dicembre a Bruxelles, i Ministri dell’agricoltura e della pesca dell’UE hanno espresso profonda preoccupazione per le politiche insufficienti a livello mondiale per fermare la deforestazione e il degrado forestale. Gli Stati membri hanno chiesto una migliore attuazione del piano della Commissione europea per combattere la deforestazione e l’impronta ecologica dell’UE sui paesi esteri da cui si approvvigionano di risorse naturali, come il legname, e prodotti come la soia*. Il WWF concorda sulla necessità di un’azione urgente per affrontare il problema della deforestazione a livello mondiale. Concorda inoltre sul fatto che la Commissione europea dovrebbe proporre azioni e iniziative coerenti, concrete e limitate nel tempo. Tuttavia, non è sufficiente limitarsi a sottoporre a valutazione l’eventuale necessità di una ...

