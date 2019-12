Due operai muoiono dopo una caduta nel Veronese e nel Foggiano

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Duesono morti questa mattina in seguito a unaavvenuta sul posto di lavoro, uno nele nel. Un sessantaquattrenne è morto questa mattina cadendo dal tetto dell'acciaieria Fdf di Oppeano (Verona). L'uomo, dipendente di una ditta esterna, si trovava lì per effettuare una manutenzione al tetto ma per cause ancora da stabilire è scivolato a terra perdendo la vita nell'impatto. Sul posto sono subito intervenuti i medici del Suem 118, i carabinieri e i tecnici dello Spisal. L'uomo era residente nel. Uno di 54 anni, originario della provincia di Caserta, è poi morto all'ospedale di San Giovanni Rotondo (Foggia) dove era stato ricoveratoessere caduto mentre era al lavoro. Secondo gli accertamenti dei carabinieri l'uomo, questa mattina, stava effettuando dei lavori di messa in sicurezza di un muro di contenimento in un ...

