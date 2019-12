Doping in Motogp | Iannone positivo per steroidi anabolizzanti

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Andreaè stato trovatoad un controllo anti. E’ stato per questo motivo sospeso provvisoriamente dalla Federazione internazionale del motociclismo (Fim). Il pilota diè risultatoperandrogenici esogeni dopo un controllo effettuato lo scorso 3 novembre a Sepang, in Malesia. Il pilota abruzzese è stato fermato secondo l’articolo 7.9.1 del codice antidella Fim. Oraha la facoltà di chiedere l’analisi del campione B prelevato in Malesia e la revoca della sospensione. L'articoloinperilNapolista.

Eurosport_IT : Anabolizzanti nelle urine in un test del 3 Novembre a Sepang: Andrea #Iannone sospeso per doping! ?????? ?… - SkySportMotoGP : I dettagli #SkyMotori #MotoGP - Frankf1842 : RT @TgLa7: #Motogp, doping: #Iannone sospeso, positivo a steroidi. Il test effettuato in occasione della corsa a Sepang lo scorso novembre… -