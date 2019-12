Creavano capi contraffatti e li vendevano su internet | opificio del falso scoperto ad

Leggi la notizia su 2anews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo aver raccolto gli ordini tramite social network, i prodotti di abbigliamento partivano dall’di Avellino per essere spediti in tutta Italia tramite corriere espresso. Unclandestino, 3500di abbigliamento, 18mila e 800 transfer termoadesivi ed etichette contraffatte. È il risultato di un’operazione della guardia di finanza di Napoli in provincia di Avellino, … L'articoloe lisudelad Avellino proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

