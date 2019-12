Calciomercato Napoli | De Laurentiis cede Fabian | ma solo per 180 milioni di euro

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019), De: maper 180diSecondo quanto riportato dal portale spagnolo Mundo Deportivo, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha già fatto qualche passo in avanti esprimendo al club napoletano la sua intenzione, ma per ora non ci sono contatti tra i due club. In casasi sta lavorando per il contratto di rinnovo diRuiz per proteggerlo dai “grandi” del calcio spagnolo. La società azzurra ha già chiarito che il suo prezzo è di 180, un prezzo che il club catalano non sarebbe disposto a pagare per il centrocampista andaluso. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Sacchi: ”Sarri aaveva fatto un capolavoro che in pochi di noi ha capito a pieno” Sabatini: “Il problema aè il rapporto di Adl con i suoi collaboratori “ Ancelotti-Everton – Il tecnico è arrivato in ...

