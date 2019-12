Banche | nel 2020 le grandi fusioni I bilanci dicono Bper-Mps-Sondrio

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di martedì 17 dicembre 2019) Secondo gli analisti di Citigroup il risiko bancario italiano ripartirà dopo l'estate del prossimo anno dagli istituti di media grandezza. Tre i fattori da tenere d'occhio: i livelli di capitale, gli obiettivi di Npl ratio e le sinergie potenziali, da cui dipende la redditività futura. A basarsi sui dati dio più recenti (a fine settembre), il "supergruppo" Banco Bpm-Ubi Banca-Banca-Mps ha ancora poche chance di vedere la luce, essendo troppo differenti i livelli di coverage dei crediti deteriorati e troppo alto l'ammontare dello stock complessivo che si creerebbe. Più agevole potrebbe essere un'aggregazione a tre tra Credem (la migliore della classe quanto a qualità del credito), Creval e Popolare. Banco Desio sembra poter solo recitare il ruolo di preda, sarà così? Segui su ...

Mov5Stelle : Sulle banche in difficoltà c'è salvataggio e salvataggio. Quelli degli anni scorsi hanno coinvolto decine di migli… - ricpuglisi : Ma l'Elio Lannutti che qualcuno vorrebbe far diventare presidente della Commissione di inchiesta sulle banche è que… - alexbarbera : Quel prestito da mezzo miliardo a Tercas e una fusione che non andava fatta. Ecco gli errori di Banca d’Italia nel… -