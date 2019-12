Tragico incidente nel veneziano | morti tre ragazzi giovanissimi in un frontale

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Intorno alle 2.30 della notte tra il 14 e il 15 dicembre, due auto si sono scontrate e nel terribile schianto hanno perso la vita tre giovani di 20, 24 e 25 anni. Si tratta di Giulia Bincoletto (residente a San Donà di Piave) a bordo di una Citrone C3, e di Chiara Brescaccin (residente a Eraclea) e Matteo Gava (residente a Salgareda, in provincia di Treviso) che viaggiavano su una Fiat Punto. Una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, ma le dinamiche sono ancora in fase di ricostruzione. Drammaticola scorsa notte a Noventa di Piave, in provincia di Venezia. Intorno alle 2.30 due auto si sono scontrate e nel terribile schianto hanno perso la vita tre giovani di 20, 24 e 25 anni. Si tratta di Giulia Bincoletto (residente a San Donà di Piave), Chiara Brescaccin (residente a Eraclea) e Matteo Gava (residente a Salgareda, in provincia di Treviso). Il...

