Terremoto a Benevento | diverse scosse | scuole chiuse | gente in strada

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Duedisi sono verificate poco dopo le 9 di lunedì 16 dicembre in Campania. La zona, come riportano due tweet dell’Ingv, è quella della provincia di. La prima scossa, di magnitudo 3.4, ha avuto epicentro nel comune di San Leucio del Sannio. Due minuti dopo la seconda scossa, magnitudo 3.2, sempre nello stesso comune. Numerose segnalazioni su Twitter da parte di persone che hanno sentito leanche ad Avellino e Napoli. Non si segnalano al momento danni.di strade,È scattato immediatamente il piano di evacuazione in moltee per gli uffici del tribunale, dove sono state sospese le udienze appena iniziate. Moltasi è riversata inanche a Ceppaloni e a San Lucio Del Sannio, dove ilsi sta facendo sentire ormai da alcune settimane, dopo lepiù forti del 25 novembre scorso. Il sindaco di...

