Spazio | formazione stellare a singhiozzo nella Via Lattea

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Una nuova indagine che ha visto protagonisti il telescopio VLT (Very Large Telescope) dell’ESO e un team di ricercatori guidato da Francisco Nogueras-Lara e Rainer Schödel dell’Istituto di astrofisica dell’Andalusia a Granada, in Spagna, e a cui ha partecipato Santi Cassisi, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, riscrive la storia delladelle stelle nelle regioni centrali della nostra Galassia, la Via. Contrariamente a quanto finora ritenuto, il processo di creazione di nuove stelle non è avvenuto in maniera costante nel tempo, ma ha attraversato periodi di intensa attività, alternati a fasi di estrema calma. Lo studio, pubblicato oggi su sulla rivista Nature Astronomy, indica che circa l’80 per cento delle stelleregione centrale della Viasi è formato agli albori della nostra galassia, in un’epoca compresa tra otto e 13,5 ...

