Sardine | dalle regionali in Emilia allo stop ai decreti sicurezza | ecco l’agenda

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il movimento, nato a Bologna a novembre contro il sovranismo di matrice leghista, prova ora a darsi una identità politica. Nessuna intenzione di farsi partito, ma garantiscono l’appoggio alle liste di sinistra, in primis proprio nelledel 26 gennaio inRomagna e Calabria

HuffPostItalia : Decreto sicurezza, informazione e violenza verbale. I sei punti annunciati dalle sardine - RobertoBurioni : Questo tenetevelo bene in mente quando vi gasate per le piazze riempite dalle 'sardine'. Come diceva Pietro Nenni n… - Linkiesta : Dalle #sardine all’impeachment, da #Salvini ai dei grillini, dai disastri del populismo pugliese alla #VoceLibera d… -