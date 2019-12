Palermo: compensi camuffati da rimborsi spese per volontari onlus, tra loro furbetti del reddito (Di lunedì 16 dicembre 2019) Palermo, 16 dic. (Adnkronos) - compensi camuffati da rimborsi spese per alcuni volontari di una onlus, e tra loro in undici prendevano anche il reddito di cittadinanza. E' quanto scoperto dai finanzieri della Compagnia di Partinico (Palermo) che hanno concluso una verifica fiscale, ai fini dell’Impo

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Palermo compensi