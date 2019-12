Mette le mani al collo all' arbitro donna | Daspo all' allenatore

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Pina Francone Il mister di una squadra giovanile di calcio a 5 squalificato per un anno per aver aggredito fisicamente unIl responsabile di tanto non si è fermato agli insulti e in un raptus di ira si è scagliato contro la direttrice di gara. Per riportarlo alla calma, come raccontato da Il Resto del Carlino, si è reso necessario l'intervento di dirigenti, giocatori e genitori della squadra ospite, prima dell'arrivo dei i carabinieri. La ragazza è finita in ospedale, al pronto soccorso con una prognosi di una settimana.L'si è dimesso e dunque scusato pubblicamente, e si è beccato una squalifica di tre anni per quanto commesso durante Virus Fabriano e Senigallia Calcio. Inoltre, anche una multa da mille euro.A seguire, è arrivato pure il: il tecnico, ora, non potrà assistere a nessun tipo di competizione sportiva, di alcun genere. In arrivo, ...

