Megaparcheggio | si corre ai ripari | Pasquariello annuncia interventi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono state disposte misure per impedire l’accesso aldi via del Pomerio da parte di malintenzionati. Lo ha assicurato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune Mario, intervistato da Anteprima 24 e al quale è stato chiesto se e cosa si stava ponendo in essere misure di sicurezza per impedire atti vandalici che da qualche sera si ripetono ai danni di beni del Comune stesso e di auto parcheggiate nella struttura realizzata nel Centro direzionale di Benevento. “Contro i gesti inqualificabili di alcuni imbecilli e deficienti abbiamo avviato la realizzazione di alcunid’intesa con il soggetto gestore delTrotta Bus”, ha dichiarato l’assessore. “La struttura sarà illuminata e sarà interdetta alle persone non addette. Stesso discorso anche per le scale ...

