Manovra | stop alla cannabis light | “Inammissibile”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Momenti decisivi per laeconomica che è giunta al rush finale in Senato per il voto di fiducia. La prima grande battuta d’arresto è arrivata però in meritonorma che dava il via libera. Il provvedimento portava la firma del senatore pentastellato Matteo Mantero e aveva ottenuto la maggioranza in commissione Bilancio ma è stato stralciato perché giudicato “inammissibile” per “estraneità di materia“. La misura prevedeva che la canapa industriale con una percentuale di Thc inferiore allo 0,5% non fosse più considerata sostanza stupefacente.: stralciataLa misura relativaè stata stralciata in Senato così come altri provvedimenti tra cui la tobin tax e lo slittamento al primo gennaio 2020 della fine del mercato tutelato per l’energia. La presidenza del Senato ha inoltre giudicato ...

FratellidItaIia : Manovra, Meloni: Stop norma su cannabis è vittoria FdI, droga non è mai leggera o innocua - Valnao : RT @LaNotiziaTweet: #Manovra, stop alla norma sulla #cannabislight. Applausi dai banchi del centrodestra. Mantero #M5S: “L’emendamento non… - Rosyfree74 : RT @LaNotiziaTweet: #Manovra, stop alla norma sulla #cannabislight. Applausi dai banchi del centrodestra. Mantero #M5S: “L’emendamento non… -