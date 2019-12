Le Sardine fanno dialogare le piazze reali con quelle virtuali Ma traballano sui

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Siamo scesi in piazza, ci siamo guardati negli occhi, ci siamo contati. E’ stata energia pura”. Nel primo post dellec’è la specificità, e il merito politico, di questo straordinario flash mob riuscito oltre ogni aspettativa; un “movimento emozionale” che ha infranto (momentaneamente) un clima di paura cavalcato dalle destre, sulle macerie di un lavoro fatto a pezzi, certo, ma non senza l’aiuto di media e social media. L’abilità di Mattia Santori e degli altri organizzatori è stata nel sapere ‘entrare e uscire’ da Facebook, facendola cosiddetta “mediasfera” e la realtà della piazza, in un gioco in cui l’una rafforza l’altra. Con una semantica più dolce, che fa leva su parole come “siamo empatici’ o ‘siamo vulnerabili’. Questa convocazione ha funzionato e ha sospeso quell’isolamento, o quel “senso di accerchiamento”, a cui molte persone, in modo ...

