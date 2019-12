La strage in Amazzonia | da inizio novembre uccisi 5 indigeni | l’ultimo è un 15enne

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Continua la tensione nell’brasiliana e ladi. Dane sono staticinque. L’ultima vittima è un, Erisvan Soares Guajajara, ucciso a coltellate e per il quale ora la famiglia chiede alle autorità che venga fatta “giustizia”. “Abbiamo bisogno che qualcuno si preoccupi con ciò che ci sta accadendo”, ha implorato il fratello della vittima, Luiz Carlos Guajajara. I resti dell’adolescente morto, con ferite multiple e contusioni, sono stati trovati in un campo di calcio nella città di Amarante, nell’entroterra dello Stato di Maranhao. Accanto a lui c’era il cadavere di un uomo, non indigeno, di 31 anni. Secondo alcune versioni, i due corpi sono stati smembrati. La polizia militare ha riferito che sta indagando sul caso, che potrebbe essere collegato al traffico di droga, e ha escluso che ...

