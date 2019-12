“Io e mio figlio vittime di maltrattamenti dal mio ex | aiutateci o ci ucciderà”

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) "Mi insultava davanti a nostro, mi lanciava addosso oggetti, massacrava di botte il cagnolino di famiglia, alla fine comprò anche una pistola". Stefania (nome di fantasia) racconta a Fanpage la sua storia di violenza domestica e la condizione di paura in cui vive oggi. "Il giudice mi ha ingiunto di trasferirmi in una casa vicino a quella del mio ex, ma ho paura per mio. Avrei preferito che mi avesse ammazzato, almeno lui oggi sarebbe salvo.

teatrolafenice : ?? «I limiti del mio linguaggio costituiscono i limiti del mio mondo. Tutto ciò che io conosco è ciò per cui ho del… - MaxPezzali : Pillola di SANSIRO CANTA MAX • • • • • • ...che c'è il mio secondo tempo e non voglio perderlo perché io un po' mi… - borghi_claudio : Fra poco conte in Parlamento sul MES e io già al mio posto per dirgli alcune cosette -