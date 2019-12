Fece un figlio con un 14enne a cui dava ripetizione. I suoi avvocati giocano la carta della Corte costituzionale (Di lunedì 16 dicembre 2019) Secondo gli avvocati della donna imputata la legge sulla violenza sessuale su minore di 14 anni non sarebbe più attuale in quanto il consenso consapevole può essere dato anche da un ragazzo che non abbia necessariamente compiuto 14 anni sesso minorenne Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/12/16/figlio-con-un-minorenne-la-difesa-della-donna-di-prato-prova-la-carta-della-corte-costituzionale-norma-superata/Fece figlio con un 14ennea cui dava ripetizioni:l'ultima mossa della Difesa Luoghi: Prato

