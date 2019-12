Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore dopo i malumori | il pranzo di famiglia a Monte

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Deidegli ultimi tempi sembra non esserci già più traccia.si mostrano sorridenti, insieme, durante quello che ha tutta l’aria di essere un tranquillodomenicale in. Lo testimoniano i loro profili Instagram. Ritratto diCarlo Insieme al figlio Nathan Falco, oggi di 9 anni, i due ieri hanno trascorso una piacevole giornata aCarlo. Lei, in mattinata, in un completo color panna, aveva pubblicato tra le Stories del suo profilo Instagram un video di saluti insieme al piccolo Nathan, per augurare buona domenica a tutti i suoi followers. Poco più tardi, lasi è seduta al tavolo di un rinomato ristorante. Laaver postato un gustoso piatto di tagliolini al tartufo, è comparsa nelle Stories dell’ex marito. È stata lei stessa a girare il video con il telefonino di ...

