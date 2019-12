Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) "La “” ha portato enormi vantaggi nel mondo degli affari, della comunicazione, del lavoro e dell'associazionismo, viene usata per rappresentare istanze sociali e difendere i diritti umani e accedere a ogni tipo di conoscenza, ma il suo utilizzo si sta rivelando una fonte giornaliera di problemi per chi la utilizza con leggerezza". A parlare è Arturo Di Corinto, giornalista, direttore del Master in comunicazione pubblica e istituzionale presso la Link Campus University e autore di "Riprendiamoci la- piccolodi autodifesa digitale per", in libreria da pochi giorni. "Questo libro vuole contribuire a rendere i piùmaggiormente consapevoli deiche comporta l'utilizzo di Internet", scrive Di Corinto (blogger su Agi.it), tra i massimi esperti italiani di innovazione, privacy e cybersecurity. "Per questo, ...

News24Italy : #Difendersi dalla Rete, per usarla senza rischi. Manuale per giovani generazioni - Federico_Spagna : RT @repubblica: Come difendersi dalla porno vendetta - MinaInterista : @Claudio_direnzo @FabRavezzani @CorSport Era inattivo il giorno in cui è stato pubblicato l’articolo. Hanno detto d… -