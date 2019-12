Con Salvini scriviamo le nuove regole del gioco | dice Marcucci

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Io connon potrei fare nessun governo, abbiamo già visto purtroppo il senso delle istituzioni che ha l'ex ministro dell'Interno…”. In un'intervista a La Stampa, il capogruppo dem al Senato, Andreache “ci sono state vicende, anche recenti, doveavrebbe potuto mostrare più amore per l'Italia ed invece ha tentato solo di lucrare. Penso all'Uva e al Mes”, eppure è disposto a tendere la mano alla Lega in materia di legge elettorale. Tanto che aggiunge: “La maggioranza comunque gli sottoporrà un modello di legge elettorale. Starà alla Lega, come a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, valutarla. Io credo che concordare insieme Un passo di questo tipo sia un'azione positiva per tutti”. Poi, interrogato sul fatto che si possa credere o meno chemanterrà la parola data da Giorgetti per un accordo su una nuova legge elettorale con Pd e MSS, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Se dovrò tornare al governo lo farò col voto degli italiani, non con trucchi di palazzo. #nonelarena… - lucianonobili : Da una parte c'è #Salvini che sogna l'uscita dall'euro. Dall'altra una sinistra corbyniana che vuole l'alleanza co… - matteosalvinimi : #Salvini: Con tutti i problemi di mafia, camorra, ‘ndrangheta, spacciatori di droga che ci sono in Italia non capis… -