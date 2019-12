Come è morto David Rossi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Costanza Tosi Cos'è successo la notte in cui, allora a capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, ha perso la vita precipitando dal terzo piano del suo ufficio Sono passati quasi sette anni dalla sera del 6 marzo del 2013, quando, allora a capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, venne trovatonella strada su cui affacciava il suo ufficio all'interno della sede di Mps. Le circostanze della sua morte non sono mai state chiarite, nonostante la giustizia italiana abbia archiviato la sua causa ben due volte, sancendo la pista del suicidio. Dopo le prime indagini, però, la famiglia diha posto moltissimi interrogativi che, ancora oggi, rimangono senza risposta. Qualcuno "ha suicidato"? Sono le 20.30 quando un importante manager della banca chiama il 118 per far arrivare un’ambulanza a Rocca Salimbeni, ...

