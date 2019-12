Calciomercato | da Lautaro a Kulusevski | ecco i giocatori con più crescita di valore

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Icon piùdidalla sessione estiva di. Plusvalenze in casa Inter e Parma. Bene anche il Verona. ROMA – La sessione invernale diinvernale si avvicina ed è tempo di fare i bilanci con quella estiva. Sono diversi iche hanno visto unadidal loro acquisto avvenuto a luglio. Il sito di Sky Sport ha stilato una classifica speciale con in testaMartinez. Dobbiamo precisare che il(ipotetico) dato al tesserato è stato preso dal sito Transfermarkt. Dai nomi principali In questa lista sono presenti nomi molto importanti del calibro di DejanMartinez che hanno avuto unaesponenziale in questi ultimi mesi. Per l’argentino ildi mercato potrebbe crescere ancora di più.Martinez (fonte foto: ...

