Sardine a Roma in 35 mila | Mattia Santori e il programma | “I ministri non devono usare i

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 15 dicembre 2019) I numeri come sempre sono ballerini. La manifestazione dellein Piazza San Giovanni aha visto, secondo la questura della Capitale, la partecipazione di 35persone. Un numero importante, anche se secondo alcuni giornali il numero delle persone presenti è nettamente superiore. Alesono arrivate da ogni parte d’Italia. Soprattutto dal Nord ma anche da alcune città del sud come Taranto ad esempio. C’erano anche tanti rappresentanti delle. Alla manifestazione non sono apparse bandiere o simboli di partito. Gli organizzatori dell’evento hanno detto di essere i partigiani del 2020. Inoltre hanno chiesto a viva voce di dire basta al razzismo e di eliminare i decreti sicurezza.ha parlato dal palco di Piazza San Giovanni e ha risposto alla richiesta d’incontro del premier Conte: “E’ apprezzabile che da ...

marcofurfaro : Questi ragazzi hanno riattivato una speranza, una passione incontenibile. Bisogna averne cura e non deluderla. Perc… - SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - nzingaretti : Grazie per aver reso #Roma così bella, per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete… -