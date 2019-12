Ognuno è perfetto | il cast

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Al centro di, la miniserie di Raiuno in onda da domani, 16 dicembre 2019, ci sono cinque giovani attori affetti da sindrome di Down che hanno accettato la sfida lanciata loro dal regista Giacomo Campiotti di mettere in scena una storia d'amore e d'amicizia, remake di una serie tv belga. Accanto a loro ci sono attori bravi e noti, ma il vero fulcro della fiction sono questo gruppo, capitanato da Rick.Rick e la sua famiglia Rick, interpretato da Gabriele Di Bello, è infatti un giovane che, all'inizio del racconto, si dice stufo di svolgere dei finti tirocini, che non portano mai alla concretizzazione di un vero e proprio lavoro. La sua vita cambia, quindi, quando ottiene un contratto grazie all'Antica Cioccolateria Abrate, dove va a lavorare nel reparto packaging, in cui trova altri ragazzi affetti dalla sua stessa sindrome, come Tina (Alice De Carlo), di cui si ...

