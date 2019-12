Morte due persone travolte dalle valanghe in Alto Adige e Piemonte

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una donna è morta travolta da una valanga sull’Alpe di Siusi in. La vittima sarebbe unaatesina. La tragedia si è verificata nei pressi della stazione a monte dell’impianto Goldknopf-Bahn. Sul posto si sono portati gli uomini del Soccorso alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli elicotteri Pelikan 1 e quello dell’Aiut Alpin Dolomites. La donna uccisa oggi attorno alle ore13 da una slavina sull’Alpe di Siusi (Bolzano) stava effettuando un’escursione a piedi con le ciaspole assieme a un’amica, anch’essa travolta dalla valanga di medie dimensioni staccatasi nella zona della stazione a monte dell’impianto di risalita Punta d’Oro-Goldkopf. Riuscita a emergere, l’amica ha iniziato a scavare a mani nude nella neve cercando di liberare la compagna. La donna, coperta da circa un metro di neve, ...

