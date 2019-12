LIVE Perugia-Modena 2-1 volley | Superlega in DIRETTA | umbri in vantaggio 10-7 nel quarto

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-7 Il video check mostra che non c’è stato nessun tocco a muro. La partita si scalda con proteste da una parte e dall’altra. 11-6 Incredibile difesa di, Leon attacca forte la palla è out ma viene il tocco. 10-6 MUROOOOOOOOOO PODRASCANIIIIIIIN!!!! 9-6 Christenson serve al centro della rete. 8-6 Mani fuori di Anderson. 8-5 Pipe completamente fuori tempo con Bednorz che attacca lunghissimo! 7-5 Attacco out di Atanasijevic ma il video check mostra il tocco al muro. 6-5 Christenson risolve un contrasto a muro anticipando l’avversario. 6-4 Grande punto di Lanza che sfrutta un brutto errore di De Cecco con un attacco in palleggio. 5-4 MUROOOO CHRISTENSOOOON!!!! Stampata in faccia a Lanza. 5-3 Primo tempo di Holt che sin qui è stato poco incisivo anche perchè cercato pochissimo da Christenson. 5-2 Out l’attacco di ...

zazoomblog : LIVE Perugia-Modena 1-1 volley Superlega in DIRETTA: umbri in vantaggio 12-9 nel terzo set - #Perugia-Modena… - zazoomnews : LIVE Perugia-Modena 1-0 volley Superlega in DIRETTA: emiliani in vantaggio 16-13 nel secondo set - #Perugia-Modena… - umbriaOn : Cremonese-Perugia 2-1 Uno stadio sfortunato -