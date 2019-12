Biathlon | orari gare di oggi 15 dicembre | tv | streaming | programma e startlist

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) La Coppa del mondo di2019-2020 vola spedita e si avvia a chiudere anche la seconda tappa della sua stagione, quella tirolese di Hochfilzen. Nella storica località austriaca è arrivata un’altra vittoria per l’Italia grazie alla solita Dorothea Wierer che si è imposta nella Sprint di venerdì, eci sono ottime possibilità di andare a conquistare quantomeno un altro podio visto che le donne scenderanno in pista con l’Inseguimento. Alle 12:00 scatterà la rincorsa al back to back per Wierer, mentre nel primo pomeriggio (14:15) sarà la volta degli uomini impegnati con la staffetta che sette giorni fa ha riservato grandi gioie al nostro quartetto con il terzo posto di Östeersund. IN TV – Entrambie le competizioni di Hochfilzen, domenica 15, sono previste di copertura televisiva di Eurosport, sul canale Eurosport 1 (210), mentre la diretta ...

