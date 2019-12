Basta un click e avete perso tutto

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si, proprio undell’Hacking informatico ed vedrete i Vostri conti correnti bancari, postali etc. prosciugati. E come in Merry Poppins “un poco e la pillola o meglio il conto va giù…. e se internet resta in piedi …. il vostro conto resta senza soldi”. Per non parlare poi dei pagamenti da ricevere dall’estero con l’invio di fatture via mail….. in cui indicate coordinate bancarie eviene Hackerato con importi accreditati su altri conti correnti di organizzazioni del crimine informatico. Questo crimine viene classificato come “l’uomo di mezzo”. Fate molta attenzione della referenza dell’oggetto della mail a non citare le parole come Payment- transfer oppure pagamenti o bonifico o coordinate bancarie. Gli Hacker economici sono molto attenti a queste parole chiave per intercettare fatture e pagamenti, esiste nel dark web una vera e propria organizzazione di ...

